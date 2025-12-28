Судейский комитет Ла Лиги признал 10 ошибок арбитров и ВАР в сезоне: две – в пользу «Атлетико», одну – в пользу «Барсы», одну – против «Реала»

Судейский комитет Ла Лиги признал 10 ошибок арбитров и ВАР в сезоне.

Судейский комитет Ла Лиги (СТА) признал 10 ошибок арбитров и ВАР в текущем сезоне по итогам 17-18 туров (команды провели разное количество матчей).

Больше всего оплошностей было совершено в пользу «Атлетико » – две: ВАР не заметил офсайд, когда Джулиано Симеоне открыл счет в матче с «Алавесом» (1:1), а Коке следовало удалить в игре с «Райо» (3:2) – схватил вратаря Аугусто Баталью за шею.

Одна ошибка была признана в пользу «Барселоны»: в матче с «Мальоркой» (3:0) каталонцы забили второй гол после того, как мяч попал в голову защитнику Антонио Раильо, который остался лежать на газоне – игру нужно было остановить.

Против «Реала » была совершена одна ошибка: удаление Дина Хейсена в игре с «Сосьедадом» (2:1) – судья должен был показать желтую карточку, а не красную.

Что касается верных решений арбитров, то в матчах с участием «Барсы» в Ла Лиге их было принято два: одно в пользу «блауграны» (пенальти за игру рукой защитника «Бетиса» Марка Бартры), другое – против (отмененный гол Феррана Торреса в игре с «Осасуной»).