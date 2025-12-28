  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Судейский комитет Ла Лиги признал 10 ошибок арбитров и ВАР в сезоне: две – в пользу «Атлетико», одну – в пользу «Барсы», одну – против «Реала»
32

Судейский комитет Ла Лиги признал 10 ошибок арбитров и ВАР в сезоне: две – в пользу «Атлетико», одну – в пользу «Барсы», одну – против «Реала»

Судейский комитет Ла Лиги признал 10 ошибок арбитров и ВАР в сезоне.

Судейский комитет Ла Лиги (СТА) признал 10 ошибок арбитров и ВАР в текущем сезоне по итогам 17-18 туров (команды провели разное количество матчей).

Больше всего оплошностей было совершено в пользу «Атлетико» – две: ВАР не заметил офсайд, когда Джулиано Симеоне открыл счет в матче с «Алавесом» (1:1), а Коке следовало удалить в игре с «Райо» (3:2) – схватил вратаря Аугусто Баталью за шею.

Одна ошибка была признана в пользу «Барселоны»: в матче с «Мальоркой» (3:0) каталонцы забили второй гол после того, как мяч попал в голову защитнику Антонио Раильо, который остался лежать на газоне – игру нужно было остановить.

Против «Реала» была совершена одна ошибка: удаление Дина Хейсена в игре с «Сосьедадом» (2:1) – судья должен был показать желтую карточку, а не красную.

Что касается верных решений арбитров, то в матчах с участием «Барсы» в Ла Лиге их было принято два: одно в пользу «блауграны» (пенальти за игру рукой защитника «Бетиса» Марка Бартры), другое – против (отмененный гол Феррана Торреса в игре с «Осасуной»).

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?16683 голоса
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
logoсудьи
logoЛа Лига
logoАтлетико
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoБетис
logoРайо Вальекано
logoМарк Бартра
logoДжулиано Симеоне
logoРеал Сосьедад
logoАугусто Баталья
logoОсасуна
logoМальорка
logoКоке
logoФерран Торрес
logoДин Хейсен
logoАнтонио Раильо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ТВ «Реала» о судействе в Ла Лиге: «Хейсена несправедливо удалили, в то время как Рафинья избежал двух красных карточек. Уже ничему не удивляемся»
25 сентября, 17:52
На ТВ «Реала» заявили, что соперники клуба в Ла Лиге в среднем получают одну желтую карточку за 16 фолов, а оппоненты «Барсы» – за 3,8 нарушения
22 сентября, 16:36Фото
CTA согласился с отменой гола Гюлера «Мальорке» в Ла Лиге из-за игры рукой. Мяч Феррана в 1-м туре после попадания мячом в голову Раильо засчитан ошибочно
11 сентября, 11:30
Главные новости
Эриксен о словах Аморима про худшую команду в истории «МЮ»: «Это совсем не помогло игрокам. Не слишком умно выносить некоторые вещи, это оказывает дополнительное давление»
18 минут назад
«Все равно считаю, что забил я. Видел, что мяч пересек линию». Аршавин о голе Германии, который могут переписать на Кержакова
38 минут назадВидео
Кроос о 48 командах на ЧМ: «Я против. Уровень падает. Увидим много разгромов – это не то, что нравится болельщикам»
53 минуты назад
Чемпионат Италии. «Милан» сыграет с «Вероной», «Наполи» в гостях у «Кремонезе», «Интер» против «Аталанты»
58 минут назад
Роналду 14-й раз в карьере забил 40+ голов за год. Лучший результат – 69 голов в 2013-м
сегодня, 09:50
Кристиан Эриксен: «Футбол изменился: в нем гораздо больше статистики, а самой игре уделяется меньше внимания. Мы теряем игроков со стилем: десяток, фланговых дриблеров»
сегодня, 09:12
Экс-хавбек «Динамо» Киев Алиев: «Газзаев – ноль как тренер! Первый сезон в клубе вылез на багаже Семина. Кубок УЕФА с ЦСКА он выиграл за счет качества футболистов»
сегодня, 08:59
Globe Soccer Awards. Церемония вручения наград начнется в 18:00
сегодня, 08:51
«Реал» не подпишет креативного полузащитника зимой. Алонсо может задействовать Гюлера, Камавинга, Беллингема или Вальверде в роли плеймекера (Marca)
сегодня, 08:49
Роналду забил 40 голов в 2025-м. Криштиану отреагировал: «40 голов в 40 лет 🧑‍🦳😂»
сегодня, 08:30Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Алаев о награде Галицкому за вклад в футбол: «Медведев предложил учредить премию и первым номинировать Галицкого. Приятно, что все клубы единогласно приняли это решение»
6 минут назад
«Милан» – «Верона». Нкунку, Модрич и Пулишич в старте. Онлайн-трансляция начнется в 14:30
13 минут назад
Mundo Deportivo написала, что Роналду хочет перейти в «Интер Майами», чтобы играть с Месси, не дать Лео побить рекорд по голам и позже сниматься в кино. Сегодня в Испании День дурака
18 минут назад
Бушманов о Жедсоне: «Лучший трансфер первой части сезона. Результат «Спартака» неудовлетворительный, но его мастерство на высоком уровне. Классный игрок, это сразу было видно»
39 минут назад
40 ультрас «ПСЖ» арестованы в Париже. Фанаты жгли дымовые шашки и запускали фейерверки, празднуя 6 трофеев клуба в 2025-м
57 минут назад
Спаллетти о Йылдызе: «Я люблю его как сына. Он может перевернуть игру «Ювентуса», понимает важность роли «десятки»
сегодня, 09:49
Вьери о «Наполи»: «Хейлунд потенциально входит в топ-5 форвардов мира. У него есть все, но и Лукаку умеет заставить партнеров хорошо играть. Выбирать будет Конте»
сегодня, 09:29
Слот о первом голе Виртца за «Ливерпуль»: «Он первым поймет, что одного недостаточно. Игроков в основном оценивают по голам и ассистам, но иногда мы забываем, что еще нужно делать»
сегодня, 09:26
Аршавин о рекорде по голам в сборной: «Кержаков трешку Брунею положит, думаю. Они с Дзюбой могут два тайма играть, если не умрут»
сегодня, 09:12
Оздоев считает Мусаева сильнейшим тренером России: «Раньше всегда называл Семака, но в этом году нигде команда не выстроена так, как в «Краснодаре». Они стали машиной»
сегодня, 08:39