Кечинов о продлении Зобнина: «Уже давно не игрок стартового состава, но у него большое влияние в раздевалке «Спартака»

Кечинов о продлении Зобнина: у него большое влияние в раздевалке «Спартака».

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов оценил решение красно-белых продлить контракт с хавбеком Романом Зобниным до 2027 года.

«Зобнин уже давно не игрок стартового состава в команде, но сейчас он самый авторитетный футболист в «Спартаке»: уже очень долгое время выступает за красно‑белых, капитан.

У него большое влияние в раздевалке. От него немало зависит поднятие настроя в команде. Поэтому продлили контракт» — сказал Кечинов.