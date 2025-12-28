Кечинов о продлении Зобнина: «Уже давно не игрок стартового состава, но у него большое влияние в раздевалке «Спартака»
Кечинов о продлении Зобнина: у него большое влияние в раздевалке «Спартака».
Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов оценил решение красно-белых продлить контракт с хавбеком Романом Зобниным до 2027 года.
«Зобнин уже давно не игрок стартового состава в команде, но сейчас он самый авторитетный футболист в «Спартаке»: уже очень долгое время выступает за красно‑белых, капитан.
У него большое влияние в раздевалке. От него немало зависит поднятие настроя в команде. Поэтому продлили контракт» — сказал Кечинов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
