Адиев о Гайче в «Крыльях»: «Классный парень, но как с игроком не получилось с ним. Близки к подписанию одного форварда»
Адиев о Гайче в «Крыльях»: классный парень, но как с игроком не получилось с ним.
Тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев оценил игру форварда Адольфо Гайча, арендованного летом у ЦСКА.
В 3 матчах сезона РПЛ аргентинец не отметился результативными действиями.
«До Гайча вели переговоры с рядом нападающих. С ними не получилось. К сожалению, не смог проявить себя. Как человек он классный парень. Но как с игроком у нас не получилось с ним.
Сейчас ведем переговоры с одним форвардом. Близки к подписанию», — сказал Адиев.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?16694 голоса
Да
Нет
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости