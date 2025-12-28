Адиев о Гайче в «Крыльях»: «Классный парень, но как с игроком не получилось с ним. Близки к подписанию одного форварда»

Адиев о Гайче в «Крыльях»: классный парень, но как с игроком не получилось с ним.

Тренер «Крыльев Советов » Магомед Адиев оценил игру форварда Адольфо Гайча , арендованного летом у ЦСКА .

В 3 матчах сезона РПЛ аргентинец не отметился результативными действиями.

«До Гайча вели переговоры с рядом нападающих. С ними не получилось. К сожалению, не смог проявить себя. Как человек он классный парень. Но как с игроком у нас не получилось с ним.

Сейчас ведем переговоры с одним форвардом. Близки к подписанию», — сказал Адиев.