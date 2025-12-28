Защитник «Лацио» Романьоли о засчитанном голе «Удинезе» после игры Дэвиса рукой: «Это всегда случается с нами!»
Защитник «Лацио» Романьоли недоволен судейством в матче с «Удинезе» (1:1).
Защитник «Лацио» Алессио Романьоли выразил недовольство судейством в матче Серии А с «Удинезе» (1:1).
На 95-й минуте форвард «Удинезе» Кинан Дэвис сравнял счет после того, как чуть ранее его одноклубник Николо Дзаньоло попал ему мячом в локоть, нанеся удар из-за пределов штрафной. Игру обслуживал арбитр Андреа Коломбо.
«Это всегда случается с нами!» – сказал Романьоли.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: La Lazio Siamo Noi
