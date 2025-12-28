«Сочи-2» не сыграет в следующем сезоне Второй лиги: «Решение носит временный характер»

«Сочи-2» не сыграет в следующем сезоне Второй лиги.

«Сочи» объявил о приостановлении участия второй команды клуба во Второй лиге Б.

В минувшем сезоне «Сочи -2» занял 3-е место из 8 в группе «Выбывание».

«Данный шаг обусловлен анализом спортивных результатов команды, а также стратегическим фокусом клуба на развитии академии и молодежного футбола. Кроме того, в настоящее время завершается строительство интерната для воспитанников академии, что также является важным этапом в формировании единой системы подготовки подрастающего поколения футболистов.

Проект «Сочи-2», просуществовавший один сезон во Второй лиге, стал важным этапом в развитии клубной вертикали и позволил молодым футболистам, тренерам и специалистам получить ценный профессиональный опыт.

При этом решение носит временный характер. ФК «Сочи» не исключает возможность возвращения команды «Сочи-2 » к участию в профессиональных соревнованиях в будущем», – говорится в заявлении клуба.