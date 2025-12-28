Ташуев о «Спартаке»: «Мне оттуда не позвонят. Почему-то считают, что я и мои коллеги — тренеры из второй восьмерки. Хотя я несколько раз обыгрывал красно-белых и знаю себе цену»

Ташуев о «Спартаке»: мне оттуда не позвонят, хотя я несколько раз обыгрывал красно-белых.

Новый тренер «Енисея » Сергей Ташуев рассказал, почему не рассчитывал на приглашение в «Спартак».

— После «Ахмата» вас звали в клубы РПЛ?

— Нет. Были какие-то разговоры об интересе, но без конкретики.

— И вас это не задевало?

— Ну, а куда меня могли позвать? В последнее время кто искал и ищет тренера? «Спартак» и «Динамо», так? Но нас туда не позовут. При всем к нам уважении, а я знаю себе цену, но мне оттуда не позвонят. Почему-то считают, что я и мои коллеги — тренеры из второй восьмерки. Хотя я несколько раз обыгрывал тот же «Спартак » (улыбается). У «Динамо» — своя история, — сказал Ташуев.