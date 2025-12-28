Вице-президент РФС о рекомендациях МОК: «Не думаю, что нас допустят раньше хоккея или баскетбола. Без политического решения сильных изменений не будет»

Вице-президент РФС: не думаю, что нас допустят раньше хоккея или баскетбола.

Вице-президент РФС Денис Соловьев не верит в возвращение россий ских футбольных команд на международную арену после рекомендаций МОК.

11 декабря Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам с флагом, гимном и национальной символикой.

«Когда видите проблеск солнца, то думаете, что лето будет жарким. А это так не работает. Переговоры ведутся на уровне аппаратов. Рекомендовано МОК следующее, а дальше что?

Думаю, пока не будет очевидного политического решения, то сильных изменений не будет. Весь предыдущий опыт показывает, что ФИФА очень аккуратна в своих действиях и бездействиях. Не думаю, что они побегут впереди паровоза и допустят нас раньше хоккея или баскетбола. Рад буду ошибиться, но я в это не верю», — сказал Соловьев.