Агент Карпукаса об интересе «Краснодара»: «В паузе много чего пишут, не хватает событий. Он отдыхает и набирается сил перед сборами в «Локо»
Агент Карпукаса об интересе «Краснодара»: в паузе много чего пишут, не хватает событий.
Агент Артема Карпукаса оценил вероятность перехода хавбека «Локомотива» в «Краснодар».
— Что можете сказать о якобы существующем интересе «Краснодара» к вашему клиенту Карпукасу?
— Артем сейчас отдыхает и набирается сил перед зимними сборами в «Локомотиве», с которым у него действующий контракт. В паузе в чемпионате много чего пишут, потому что не хватает событий. Других комментариев у меня на эту тему сегодня нет, – сказал Александр Клюев.
