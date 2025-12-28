  • Спортс
1

Агент Карпукаса об интересе «Краснодара»: «В паузе много чего пишут, не хватает событий. Он отдыхает и набирается сил перед сборами в «Локо»

Агент Карпукаса об интересе «Краснодара»: в паузе много чего пишут, не хватает событий.

Агент Артема Карпукаса оценил вероятность перехода хавбека «Локомотива» в «Краснодар».

— Что можете сказать о якобы существующем интересе «Краснодара» к вашему клиенту Карпукасу?

— Артем сейчас отдыхает и набирается сил перед зимними сборами в «Локомотиве», с которым у него действующий контракт. В паузе в чемпионате много чего пишут, потому что не хватает событий. Других комментариев у меня на эту тему сегодня нет, – сказал Александр Клюев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
