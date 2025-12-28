Матыцин о Сафонове и Акинфееве: «Олицетворяют успех нашей вратарской школы. Зачем выбирать между ними?»
Председатель комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Олег Матыцин назвал голкиперов Матвея Сафонова («ПСЖ») и Игоря Акинфеева (ЦСКА) олицетворением успеха российской вратарской школы.
«Зачем выбирать между Сафоновым и Акинфеевым? Это два ярких представителя нашей вратарской школы. В разные периоды себя проявили, взяв исторические пенальти – Игорь, выступая за сборную на чемпионате мира, долгие годы успешно выступая за национальную команду, а Матвей – в финале Межконтинентального кубка. Думаю, у Сафонова впереди еще много ярких событий.
Я не сторонник выбора [между ними]. Считаю, что они олицетворяют успех нашей вратарской школы, воспитанниками которой являются», – сказал Матыцин.
