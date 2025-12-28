  • Спортс
Матыцин о Сафонове и Акинфееве: «Олицетворяют успех нашей вратарской школы. Зачем выбирать между ними?»

Матыцин о Сафонове и Акинфееве: олицетворяют успех нашей вратарской школы.

Председатель комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Олег Матыцин назвал голкиперов Матвея СафоноваПСЖ») и Игоря Акинфеева (ЦСКА) олицетворением успеха российской вратарской школы.

«Зачем выбирать между Сафоновым и Акинфеевым? Это два ярких представителя нашей вратарской школы. В разные периоды себя проявили, взяв исторические пенальти – Игорь, выступая за сборную на чемпионате мира, долгие годы успешно выступая за национальную команду, а Матвей – в финале Межконтинентального кубка. Думаю, у Сафонова впереди еще много ярких событий.

Я не сторонник выбора [между ними]. Считаю, что они олицетворяют успех нашей вратарской школы, воспитанниками которой являются», – сказал Матыцин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: РИА Новости
