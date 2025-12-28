Александр Тихонов о Дзюбе в сборной: «Кому нужен этот бездельник?! У меня тоже рекорд 46 лет не побит. Может, и меня вернуть?»

Александр Тихонов против возвращения Дзюбы в сборную России.

Александр Тихонов высказался против возможного возвращения Артема Дзюбы .в сборную России.

Ранее ФИФА подтвердила, что Александр Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной – у них с Кержаковым будет по 31 голу.

«Вызвать Дзюбу в сборную, чтобы он снова побил рекорд по голам? У меня тоже рекорд 46 лет не побит. Может, меня тоже вернуть? Кому нужен этот бездельник?!

Это говорит о нашем плохом (в оригинале используется другое слово — прим. ред.) уровне футбола. Мы же видим, что они играют с какими-то почтальонами. Чили 0:2 проиграли. Вот и весь уровень!» — сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.