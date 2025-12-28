Лосев о Бабаеве в «Спартаке»: «Реакция болельщиков «Динамо» будет максимально жесткой. Неизвестно, как он с этим справится. Посмотрите на Соболева»

Лосев о Бабаеве в «Спартаке»: реакция болельщиков «Динамо» будет жесткой.

Бывший защитник «Динамо » Виктор Лосев высказался о вероятном переходе вингера бело-голубых Ульви Бабаева в «Спартак ».

«Если этот трансфер действительно состоится, то для меня он будет просто странным. С одной стороны — молодой футболист, который уходит из родного клуба, где у него только-только начало получаться, где есть доверие и любовь болельщиков.

С другой — столичный клуб, который берет попросту кота в мешке и собирается платить ему огромную зарплату. Хотя Бабаев еще особо ничего не показал на взрослом уровне и огромным талантом никогда не считался.

Плюс в марте нас ждут два кубковых дерби. Представляете, что в случае перехода о себе выслушает Ульви от динамовских болельщиков? Реакция будет максимально жесткой, и еще неизвестно, как он с этим психологически справится.

Вон, посмотрите на Соболева и его статистику после перехода из «Спартака» в «Зенит ». А это был признанный мастер и один из лучших нападающих страны, который теперь блистает не на поле, а в основном в уничижительных заголовках статей в интернете», — сказал Лосев.