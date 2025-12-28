Глава «Крыльев» о Гайче: «Его трансфер — это ошибка, наверное. Что с ним только ни делал Адиев»

Глава «Крыльев» о Гайче: его трансфер — это ошибка.

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев назвал ошибкой аренду форварда Адольфо Гайча у ЦСКА.

В 3 матчах сезона РПЛ аргентинец не отметился результативными действиями.

— Что по позиции нападающего?

— Он будет. Все трансферные новости будете получать с 25 января. Еще с двумя игроками согласовали контракты. Но пока не подписали.

— Гайч остается, и как вам его игра?

— Наверное, его трансфер — это ошибка. Что с ним только ни делал Адиев, – сказал Яковлев.