Директор «Аль-Иттихада» допустил переход Винисиуса в Саудовскую Аравию: «Лига развивается. Есть тренд на привлечение игроков в расцвете сил»

Директор «Аль-Иттихада» допустил переход Винисиуса в Саудовскую Аравию.

Спортивный директор «Аль-Иттихада » Рамон Планес допустил, что вингер «Реала » Винисиуса продолжит карьеру в Саудовскую Аравию.

«Вижу возможность того, что такие игроки, как Винисиус, могут оказаться в Саудовской Аравии. Вижу, как лига развивается, поэтому приезд сюда футболистов топ-уровня в расцвете сил вполне реален.

Сейчас [в лиге] есть тренд на привлечение игроков в очень хорошем возрасте. Приглашать исключительно тех, кто на излете карьеры – такого больше нет», – сказал Планес.