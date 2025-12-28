Директор «Аль-Иттихада» допустил переход Винисиуса в Саудовскую Аравию: «Лига развивается. Есть тренд на привлечение игроков в расцвете сил»
Директор «Аль-Иттихада» допустил переход Винисиуса в Саудовскую Аравию.
Спортивный директор «Аль-Иттихада» Рамон Планес допустил, что вингер «Реала» Винисиуса продолжит карьеру в Саудовскую Аравию.
«Вижу возможность того, что такие игроки, как Винисиус, могут оказаться в Саудовской Аравии. Вижу, как лига развивается, поэтому приезд сюда футболистов топ-уровня в расцвете сил вполне реален.
Сейчас [в лиге] есть тренд на привлечение игроков в очень хорошем возрасте. Приглашать исключительно тех, кто на излете карьеры – такого больше нет», – сказал Планес.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?16687 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости