Непомнящий о продлении Зобнина: «Здорово, что остается частица спартаковцев в народной команде. Рома уже легенда клуба»

Непомнящий о продлении Зобнина: Рома уже легенда «Спартака».

Валерий Непомнящий оценил решение «Спартака» продлить контракт с хавбеком Романом Зобниным до 2027 года.

«Абсолютно правильное решение. Рома уже легенда клуба. Время летит, я помню его еще мальчишкой. Он настоящий спартаковец. Когда я с ним общался, было видно, что он абсолютно адекватный, умный, грамотный парень.

Заботится о будущем футбола, создал академию, которая мне очень нравится. Здорово, что остается какая‑то частица спартаковцев в народной команде», — сказал экс-тренер «Балтики» и «Томи».