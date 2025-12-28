Непомнящий о продлении Зобнина: «Здорово, что остается частица спартаковцев в народной команде. Рома уже легенда клуба»
Непомнящий о продлении Зобнина: Рома уже легенда «Спартака».
Валерий Непомнящий оценил решение «Спартака» продлить контракт с хавбеком Романом Зобниным до 2027 года.
«Абсолютно правильное решение. Рома уже легенда клуба. Время летит, я помню его еще мальчишкой. Он настоящий спартаковец. Когда я с ним общался, было видно, что он абсолютно адекватный, умный, грамотный парень.
Заботится о будущем футбола, создал академию, которая мне очень нравится. Здорово, что остается какая‑то частица спартаковцев в народной команде», — сказал экс-тренер «Балтики» и «Томи».
