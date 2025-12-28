Победы «Арсенала», «Сити», «Ливерпуля» и поражение «Челси», дубль Роналду, Овечкин забил впервые за 10 игр, в воспитанника ЦСКА выстрелили в ночном клубе и другие новости

1. В 18-м туре АПЛ «Манчестер Сити» в гостях одолел «Ноттингем Форест» (2:1), Пеп разозлился на оператора. «Арсенал» дома был сильнее «Брайтона» (2:1) и сохранил лидерство в таблице. «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» (2:1) – Виртц наконец-то забил за «красных». А «Челси» дома потерпел поражение от «Астон Виллы» (1:2), которая повторила свой рекорд 1897 года , одержав 11 побед подряд.

2. В FONBET КХЛ «Ак Барс» дома обыграл «Трактор» (3:2), «Амур» победил «Барыс» в гостях (4:1).

3. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси» (4:3 ОТ), Овечкин забил впервые за 10 игр (912-й гол в регулярках, 989-й с учетом плей-офф ) и сделал голевой пас на 19:59 . «Каролина» была сильнее «Детройта» (5:2), Свечников забил в 3-м матче подряд , набрав 1+2. «Миннесота» была сильнее «Виннипега» (4:3 ОТ), Капризов набрал 1+2 . «Тампа» с дублем Кучерова обыграла «Флориду» (4:2). Все результаты дня – здесь .

4. Криштиану Роналду забил 955-й и 956-й голы в карьере – в матче «Аль-Насра» против «Аль-Охдуда» в 11-м туре чемпионата Саудовской Аравии (3:0). Клуб из Эр-Рияда выиграл все матчи сезона в лиге и лидирует с отрывом в 4 очка. «Аль-Иттихад» Карима Бензема справился с «Аль-Шабабом» (2:0).

5. НБА. 34+21+12 от Йокича не спасли «Денвер» от поражения в матче с «Орландо» (126:127), 7 очков Демина помогли «Бруклину» обыграть «Миннесоту» и другие результаты .

6. В воспитанника ЦСКА Лайонела Адамса выстрелили в ночном клубе – у 31-летнего футболиста ранение бедра и рваная рана губы. Однако пишут, что он сам устроил несколько драк , прежде чем попал в больницу с пулевым ранением, игрок отказался писать заявление в полицию.

7. В 17-м туре Серии А «Ювентус» в гостях взял верх над «Пизой» (2:0) благодаря автоголу Калабрези, «Удинезе» поделил очки с «Лацио» (1:1).

8. Лыжник Иван Горбунов выиграл коньковый спринт на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. У женщин победила Елизавета Пантрина. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов болеет гонконгским гриппом .

9. МЧМ-2026. США одолели Швейцарию (2:1), Канада справилась с Латвией (2:1 ОТ), пропустив на 59-й минуте.

10. Роман Абрамович нанял «юристов топ-уровня» для работы над делом о замороженных средствах. Экс-владелец «Челси» не выполнит требование премьер-министра Великобритании Кира Стармера о передаче денег Украине.

11. Владислав Артемьев (Россия) и Ханс Ниманн (США) лидируют после 9-го тура на чемпионате мира по рапиду, Магнус Карлсен (Норвегия) – 3-й.

12. Во 2-м туре группового этапа Кубка Африки Сенегал поделил очки с ДР Конго (1:1), Нигерия обыграла Тунис (3:2).

13. Гипоксическая маска, в которой нашли Сиверта Баккена, была отрегулирована на уровень, соответствующий 7000 м над уровнем моря . Норвежский биатлонист умер в 27 лет.

Цитаты дня:

Александр Тихонов о Шевченко: «Болван, не знающий историю. Я за то, чтобы националисты исчезли, надо было Сталину их всех расстрелять . Надо скорее дойти до Киева и закончить все вопросы»

Фетисов о недопуске России на МЧМ: «Это ужасно. Как члены ИИХФ вообще спят спокойно после этих вещей? Для меня нет турнира, где нет наших спортсменов»

Загитова выложила кадры фотосессии: «Конкурс на самый плохой комментарий официально открыт. Правила просты: чем хуже, тем лучше! »

Александр Терентьев: «Я не подавал заявку на нейтральный статус. Знаю, какой будет ответ, я по всем фронтам не прохожу »

Влад Лисовец о стиле Медведевой на Первом канале: «Это наше советское , что телеведущая в кадре должна сидеть как тетка»