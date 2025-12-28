Гвардиоле не понравилось, что оператор встал на его пути к болельщикам после 2:1 с «Ноттингемом». Тренер «Ман Сити» жестом попросил его уйти в сторону

Пеп Гвардиола снова повздорил с оператором.

Оператор перегородил путь главному тренеру «Манчестер Сити » Пепу Гвардиоле , который направлялся к трибуне болельщиков после выездной победы над «Ноттингем Форест » в АПЛ (2:1).

Испанец эмоционально отреагировал на снимавшего его человека на стадионе «Сити Граунд».

Оператор запечатлел недовольство тренера, который сперва закатил глаза, потом протянул руку к оператору, указывая на него, а затем стал энергично размахивать обеими руками, показывая, что сотрудник Sky Sports должен уйти в сторону и освободить ему путь.

Когда оператор переместился в сторону, Гвардиола подошел к гостевой трибуне и отпраздновал победу с болельщиками.

Изображение: кадр из трансляции TNT Sports

Напомним, что Гвардиола эмоционально пообщался с телеоператором после поражения от «Ньюкасла» (1:2) в ноябре.

