Гвардиоле не понравилось, что оператор встал на его пути к болельщикам после 2:1 с «Ноттингемом». Тренер «Ман Сити» жестом попросил его уйти в сторону
Оператор перегородил путь главному тренеру «Манчестер Сити» Пепу Гвардиоле, который направлялся к трибуне болельщиков после выездной победы над «Ноттингем Форест» в АПЛ (2:1).
Испанец эмоционально отреагировал на снимавшего его человека на стадионе «Сити Граунд».
Оператор запечатлел недовольство тренера, который сперва закатил глаза, потом протянул руку к оператору, указывая на него, а затем стал энергично размахивать обеими руками, показывая, что сотрудник Sky Sports должен уйти в сторону и освободить ему путь.
Когда оператор переместился в сторону, Гвардиола подошел к гостевой трибуне и отпраздновал победу с болельщиками.
Изображение: кадр из трансляции TNT Sports
Напомним, что Гвардиола эмоционально пообщался с телеоператором после поражения от «Ньюкасла» (1:2) в ноябре.
