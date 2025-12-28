  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гвардиоле не понравилось, что оператор встал на его пути к болельщикам после 2:1 с «Ноттингемом». Тренер «Ман Сити» жестом попросил его уйти в сторону
Фото
7

Гвардиоле не понравилось, что оператор встал на его пути к болельщикам после 2:1 с «Ноттингемом». Тренер «Ман Сити» жестом попросил его уйти в сторону

Пеп Гвардиола снова повздорил с оператором.

Оператор перегородил путь главному тренеру «Манчестер Сити» Пепу Гвардиоле, который направлялся к трибуне болельщиков после выездной победы над «Ноттингем Форест» в АПЛ (2:1). 

Испанец эмоционально отреагировал на снимавшего его человека на стадионе «Сити Граунд».

Оператор запечатлел недовольство тренера, который сперва закатил глаза, потом протянул руку к оператору, указывая на него, а затем стал энергично размахивать обеими руками, показывая, что сотрудник Sky Sports должен уйти в сторону и освободить ему путь.

Когда оператор переместился в сторону, Гвардиола подошел к гостевой трибуне и отпраздновал победу с болельщиками. 

Изображение: кадр из трансляции TNT Sports

Напомним, что Гвардиола эмоционально пообщался с телеоператором после поражения от «Ньюкасла» (1:2) в ноябре.

Гвардиола накинулся на оператора после матча с «Ньюкаслом»: снял ему наушник и обругал 🔥

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?15416 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Daily Mail
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
болельщики
logoМанчестер Сити
logoНоттингем Форест
телевидение
Сити Граунд
Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Левандовски о том, что «Барса» просила его не забивать, чтобы не платить бонус «Баварии»: «Тогда клуб считал каждый евро. Я был в курсе ситуации и задумывался, забивать или нет»
2 минуты назад
Нани встретился с Роналду после матча с дублем Криштиану: «Время навестить старых друзей. Что за игра 👏🏽⚽⚽!»
19 минут назадФото
Кубок Африки. Нигерия победила Тунис, Сенегал сыграл вничью с ДР Конго
22 минуты назад
«Ювентус» обыграл «Пизу» (2:0) благодаря автоголу Калабрези и мячу Йылдыза
38 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» победил «Пизу», «Милан» сыграет с «Вероной» в воскресенье, «Интер» – с «Аталантой»
39 минут назад
Автор книги о Ямале сравнил его с Мбаппе: «Реализация у Килиана – 22%, у Ламина – 6%, нужно прибавлять. Но его голы сложнее, мало забитых в касание или из простых ситуаций»
44 минуты назад
Эмери не считает «Виллу» претендентом на титул АПЛ, несмотря на 3-е место: «Ливерпуль», «Челси» больше нас претендуют на верхние места. Впереди еще около 20 матчей»
сегодня, 21:16
Райан не заинтересован в переходе в «Зенит», он хочет играть в топ-лигах. «Бавария» контактирует с вингером, «Васко» оценивает его в 50 млн евро (UOL)
сегодня, 21:10
Витинья о шансах полузащитников на «Золотой мяч»: «Не расстроюсь, если не выиграю. Нападающие популярнее, это естественно. За Роналду и Месси мне нравилось наблюдать в детстве»
сегодня, 20:49
Мареска об 1:2 от «Астон Виллы»: «Челси» доминировал, пока не пропустил, и должен был забивать еще 2-3 гола. Мы были очень хороши»
сегодня, 20:26
Ко всем новостям
Последние новости
У «Арсенала» 4 из 6 последних мячей – автоголы соперников. Столько же было в их предыдущих 182 голах во всех турнирах
14 минут назад
«Ювентус» выиграл 4 матча подряд. Сегодня – 2:0 с «Пизой»
37 минут назад
«Фенербахче» хочет арендовать Фраттези с обязательным выкупом и готов предложить «Интеру» 40 млн евро. «Юве», «Наполи» и «Рома» тоже интересуются хавбеком (SportMediaset)
51 минуту назад
«Спартак» поздравил детей из Центра гематологии и онкологии имени Рогачева. Довбня и Дед Мороз вручили каждому ребенку индивидульный подарок
сегодня, 20:55Фото
Мендеш запросил у «Фламенго» 5 млн евро чистыми для Филипе Луиса и его штаба, бонусы за трофеи и низкие отступные. Клуб прекратит переговоры с тренером, если тот не снизит требования
сегодня, 20:29
«Барселона» ищет центрального защитника – есть ли достойные варианты за приемлемую цену? Разбираемся на ВидеоСпортсе’‘
сегодня, 20:25ВидеоСпортс"
Эмери о 2:1: «В 1-м тайме «Челси» играл фантастически, доминировал. «Астон Вилле» нужно было проявить страсть, мы не меняли план на игру»
сегодня, 20:18
Кэш и Камара не сыграют с «Арсеналом» из-за перебора карточек. Игроки «Виллы» поучаствовали в двух голах в победном матче с «канонирами» в начале декабря
сегодня, 19:48
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду разгромил «Аль-Охдуд», «Аль-Иттихад» Бензема победил «Аль-Шабаб»
сегодня, 19:35
Пеп о Шерки после 1+1 с «Ноттингемом»: «Иногда я кричу на него, а иногда хочу расцеловать»
сегодня, 19:11