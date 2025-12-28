Автор книги о Ямале: «Реализация у Мбаппе – 22%, у Ламина – 6%, нужно прибавлять. Но его голы сложнее, мало забитых в касание или из простых ситуаций»
Автор книги о Ямале: реализация у Мбаппе – 22%, у Ламина – 6%, нужно улучшаться.
Автор книги «Вселенная Ламина Ямаля» Альберт Блайя сравнил реализацию вингера «Барселоны» и форварда «Реала» Килиана Мбаппе.
– Его ближайшая задача – улучшить количество голов?
– У него есть потенциал забивать больше. В 2025 году только Мбаппе нанес больше ударов. Но коэффициент реализации у Мбаппе – 22%, а у Ламина – 6%. Ему нужно постепенно улучшать этот показатель.
Также стоит сказать, что его голы сложнее: удары после ведения мяча. У него мало голов, забитых в одно касание или из простых ситуаций, – сказал Блайя .
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?16685 голосов
Да
Нет
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости