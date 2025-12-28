«Ювентус» выиграл 4 матча подряд. Сегодня – 2:0 с «Пизой»

«Ювентус» выиграл 4 матча подряд.

Сегодня команда Лучано Спаллетти обыграла «Пизу» со счетом 2:0 в 17-м туре Серии А. Ранее туринцы одолели «Пафос» (2:0), «Болонью» (1:0) и «Рому» (2:1).

Следующий матч «бьянконери» проведут 3 января – против «Лечче».