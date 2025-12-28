  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Фенербахче» хочет арендовать Фраттези с обязательным выкупом и готов предложить «Интеру» 40 млн евро. «Юве», «Наполи», «Роме» тоже интересен хавбек (SportMediaset)
5

«Фенербахче» хочет арендовать Фраттези с обязательным выкупом и готов предложить «Интеру» 40 млн евро. «Юве», «Наполи», «Роме» тоже интересен хавбек (SportMediaset)

Давиде Фраттези может перейти в «Фенербахче».

Полузащитник «Интера» Давиде Фраттези интересен «Фенербахче».

По информации SportMediaset, турецкий клуб хочет взять 26-летнего футболиста в аренду с обязательным выкупом и готов потратить около 40 миллионов евро. 

Интерес к хавбеку также проявляют «Ювентус», «Рома» и «Наполи», но «нерадзурри» не хотят отдавать игрока прямым конкурентам.

Вариант с «Фенербахче» считается наиболее предпочтительным для миланцев, поскольку гарантированно принесет им деньги, которые они смогут потратить на приобретение правого защитника. «Интеру» интересен Марко Палестра, за которого «Аталанта» требует 40 миллионов евро. 

Чтобы заменить Фраттези, «Интер» может вернуть Александара Станковича из «Брюгге». 

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?16685 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: SportMediaset
logoФенербахче
возможные трансферы
logoвысшая лига Турция
logoИнтер
logoсерия А Италия
logoДавиде Фраттези
logoМарко Палестра
logoРома
logoНаполи
logoБрюгге
logoвысшая лига Бельгия
logoАталанта
logoЮвентус
logoАлександар Станкович 2005
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Алаев о награде Галицкому за вклад в футбол: «Медведев предложил учредить премию и первым номинировать Галицкого. Приятно, что все клубы единогласно приняли это решение»
8 минут назад
Эриксен о словах Аморима про худшую команду в истории «МЮ»: «Это совсем не помогло игрокам. Не слишком умно выносить некоторые вещи, это оказывает дополнительное давление»
20 минут назад
«Все равно считаю, что забил я. Видел, что мяч пересек линию». Аршавин о голе Германии, который могут переписать на Кержакова
40 минут назадВидео
Кроос о 48 командах на ЧМ: «Я против. Уровень падает. Увидим много разгромов – это не то, что нравится болельщикам»
55 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» сыграет с «Вероной», «Наполи» в гостях у «Кремонезе», «Интер» против «Аталанты»
сегодня, 09:58
Роналду 14-й раз в карьере забил 40+ голов за год. Лучший результат – 69 голов в 2013-м
сегодня, 09:50
Кристиан Эриксен: «Футбол изменился: в нем гораздо больше статистики, а самой игре уделяется меньше внимания. Мы теряем игроков со стилем: десяток, фланговых дриблеров»
сегодня, 09:12
Экс-хавбек «Динамо» Киев Алиев: «Газзаев – ноль как тренер! Первый сезон в клубе вылез на багаже Семина. Кубок УЕФА с ЦСКА он выиграл за счет качества футболистов»
сегодня, 08:59
Globe Soccer Awards. Церемония вручения наград начнется в 18:00
сегодня, 08:51
«Реал» не подпишет креативного полузащитника зимой. Алонсо может задействовать Гюлера, Камавинга, Беллингема или Вальверде в роли плеймекера (Marca)
сегодня, 08:49
Ко всем новостям
Последние новости
Уоткинс о 2:1 с «Челси»: «Эмери – тактический гений, он изменил игру. Во 2-м тайме он переставил всех так, что у нас появились дополнительный игрок и пространство»
1 минуту назад
«Милан» – «Верона». Нкунку, Модрич и Пулишич в старте. Онлайн-трансляция начнется в 14:30
15 минут назад
Mundo Deportivo написала, что Роналду хочет перейти в «Интер Майами», чтобы играть с Месси, не дать Лео побить рекорд по голам и позже сниматься в кино. Сегодня в Испании День дурака
20 минут назад
Бушманов о Жедсоне: «Лучший трансфер первой части сезона. Результат «Спартака» неудовлетворительный, но его мастерство на высоком уровне. Классный игрок, это сразу было видно»
41 минуту назад
40 ультрас «ПСЖ» арестованы в Париже. Фанаты жгли дымовые шашки и запускали фейерверки, празднуя 6 трофеев клуба в 2025-м
59 минут назад
Спаллетти о Йылдызе: «Я люблю его как сына. Он может перевернуть игру «Ювентуса», понимает важность роли «десятки»
сегодня, 09:49
Вьери о «Наполи»: «Хейлунд потенциально входит в топ-5 форвардов мира. У него есть все, но и Лукаку умеет заставить партнеров хорошо играть. Выбирать будет Конте»
сегодня, 09:29
Слот о первом голе Виртца за «Ливерпуль»: «Он первым поймет, что одного недостаточно. Игроков в основном оценивают по голам и ассистам, но иногда мы забываем, что еще нужно делать»
сегодня, 09:26
Аршавин о рекорде по голам в сборной: «Кержаков трешку Брунею положит, думаю. Они с Дзюбой могут два тайма играть, если не умрут»
сегодня, 09:12
Оздоев считает Мусаева сильнейшим тренером России: «Раньше всегда называл Семака, но в этом году нигде команда не выстроена так, как в «Краснодаре». Они стали машиной»
сегодня, 08:39