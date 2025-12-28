«Фенербахче» хочет арендовать Фраттези с обязательным выкупом и готов предложить «Интеру» 40 млн евро. «Юве», «Наполи», «Роме» тоже интересен хавбек (SportMediaset)

Давиде Фраттези может перейти в «Фенербахче».

Полузащитник «Интера » Давиде Фраттези интересен «Фенербахче».

По информации SportMediaset, турецкий клуб хочет взять 26-летнего футболиста в аренду с обязательным выкупом и готов потратить около 40 миллионов евро.

Интерес к хавбеку также проявляют «Ювентус », «Рома » и «Наполи », но «нерадзурри» не хотят отдавать игрока прямым конкурентам.

Вариант с «Фенербахче» считается наиболее предпочтительным для миланцев, поскольку гарантированно принесет им деньги, которые они смогут потратить на приобретение правого защитника. «Интеру» интересен Марко Палестра, за которого «Аталанта» требует 40 миллионов евро.

Чтобы заменить Фраттези, «Интер» может вернуть Александара Станковича из «Брюгге».