Эмери не считает «Виллу» претендентом на титул АПЛ, несмотря на 3-е место: «Ливерпуль», «Челси» больше нас претендуют на верхние места. Впереди еще около 20 матчей»

Эмери не считает «Астон Виллу» претендентом на победу в АПЛ.

Главный тренер «Астон Виллы » Унаи Эмери оценил шансы команды на чемпионство в АПЛ .

Бирмингемский клуб в субботу обыграл «Челси» на выезде со счетом 2:1 и после 18 матчей занимает 3-е место с отставанием в 3 очка от лидирующего «Арсенала». «Астон Вилла» встретится с «канонирами» в следующем туре.

О возможности сравняться по очкам с «Арсеналом» в случае победы над ним во вторник

«Мы играем против «Арсенала», и мы намерены дать бой.

Мы не собираемся говорить о наших целях в чемпионате до 34-го тура, потому что есть команды с огромным потенциалом по набору очков – такие как «Ливерпуль », «Челси », и именно они сейчас больше нас претендуют на верхние места.

Конечно, мы показываем очень хорошую игру, у нас серия побед, мы здорово идем. В первом тайме мы действовали великолепно, хотя и испытывали трудности. Но во втором тайме – как и на протяжении всего сезона – мы становимся лучше и при этом сохраняем скромность».

О том, считает ли он свою команду участником чемпионской гонки

«Нет. Чемпионат состоит из 38 матчей. Если бы он заканчивался завтра, то игра с «Арсеналом» действительно завершала бы сезон. Но впереди еще около 20 матчей», – сказал Эмери.