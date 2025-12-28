  • Спортс
Райан не заинтересован в переходе в «Зенит», он хочет играть в топ-лигах. «Бавария» контактирует с вингером, «Васко» оценивает его в 50 млн евро (UOL)

«Бавария» может подписать игрока, которым интересуется «Зенит».

«Баварии» интересен «Васко да Гама» Райан. 

По информации UOL, мюнхенцы давно следят за игроком, но стали активнее контактировать с его представителями в последнее время. Официальных предложений еще не было, но бразильский клуб знает об интересе «Баварии» к футболисту. 

«Васко да Гама» оценивает Райана в 50 миллионов евро, но готов обсудить потенциальный трансфер за сумму чуть ниже 45 млн. Ранее сообщалось, что предложение «Зенита» на сумму 30 млн евро было отклонено. 

Утверждается, что сам Райан не проявлял особого интереса к переходу в Россию. Он хочет играть за крупный клуб, выступающий в одной из топ-5 лиг. 

За ситуацией вокруг вингера также следила «Барселона», однако сейчас интерес каталонцев к нему охладел. Они считаются аутсайдерами в борьбе за 19-летнего бразильца. 

В составе взрослой команды «Васко да Гама» Райан провел 98 матчей и забил 23 гола. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: UOL
