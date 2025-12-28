Райан не заинтересован в переходе в «Зенит», он хочет играть в топ-лигах. «Бавария» контактирует с вингером, «Васко» оценивает его в 50 млн евро (UOL)

«Бавария» может подписать игрока, которым интересуется «Зенит».

«Баварии» интересен «Васко да Гама » Райан.

По информации UOL, мюнхенцы давно следят за игроком, но стали активнее контактировать с его представителями в последнее время. Официальных предложений еще не было, но бразильский клуб знает об интересе «Баварии» к футболисту.

«Васко да Гама» оценивает Райана в 50 миллионов евро, но готов обсудить потенциальный трансфер за сумму чуть ниже 45 млн. Ранее сообщалось , что предложение «Зенита » на сумму 30 млн евро было отклонено.

Утверждается, что сам Райан не проявлял особого интереса к переходу в Россию. Он хочет играть за крупный клуб, выступающий в одной из топ-5 лиг.

За ситуацией вокруг вингера также следила «Барселона », однако сейчас интерес каталонцев к нему охладел. Они считаются аутсайдерами в борьбе за 19-летнего бразильца.

В составе взрослой команды «Васко да Гама» Райан провел 98 матчей и забил 23 гола.