«Спартак» поздравил детей из Центра гематологии и онкологии имени Рогачева. Довбня и Дед Мороз вручили каждому ребенку индивидульный подарок
«Спартак» поздравил детей из Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева с наступающим Новым годом.
«В канун праздника Александр Довбня приехал к ребятам не с пустыми руками. Абсолютно каждого ждал уникальный подарок и сюрпризы от клуба. Ранее юные пациенты написали письма с желаниями, а Дед Мороз их исполнил. Всего удалось порадовать 50 детишек.
В акции приняли участие болельщики, руководство клуба, тренерский, административный и медицинский штабы, все игроки команды, а также благотворительный фонд Артема Реброва «Своими глазами», – говорится в сообщении клуба.
Фото: t.me/fcsmcommunity
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Спартака»
