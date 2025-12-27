  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Витинья о шансах полузащитников на «Золотой мяч»: «Не расстроюсь, если не выиграю. Нападающие популярнее, это естественно. За Роналду и Месси мне нравилось наблюдать в детстве»
9

Витинья о шансах полузащитников на «Золотой мяч»: «Не расстроюсь, если не выиграю. Нападающие популярнее, это естественно. За Роналду и Месси мне нравилось наблюдать в детстве»

Витинья поделился мыслями о борьбе за «Золотой мяч».

Полузащитник «ПСЖ» Витинья высказался о шансах полузащитников на завоевание «Золотого мяча». 

«Я не буду грустить или злиться, если я или любой другой полузащитник, любой игрок на моей позиции, который выступает очень хорошо и заслуживает того, чтобы бороться за эти индивидуальные награды, не выиграет. Это естественно.

Я понимаю, что игроки, которые забивают голы, завешают атаки и более результативны, популярнее тех, кто отдает пасы... Я полузащитник, и когда я был ребенком, мне тоже нравилось наблюдать за ними. Мне нравилось наблюдать за Криштиану, Месси, мне нравилось наблюдать за теми игроками, которые оказывали такое влияние, потому что это нормально и естественно. Так что я не огорчусь и не почувствую несправедливости, потому что они тоже этого заслуживают.

Я был бы очень рад, если бы я или любой другой полузащитник, который этого заслуживает, выиграл «Золотой мяч». Конечно. Но нужно смотреть и на другие позиции, потому что 10, 15, 20 лет назад мы смотрели на защитников, а тогда защитники только оборонялись, у них не было цели забивать голы.

Футбол эволюционировал. Нуну и Хакими – почти вингеры. Они обороняются, как и все остальные, но они и подключаются к атаке, играя немного выше и прессингуя. И при нашем стиле атаки часто бывает такое, что я или другой полузащитник оказываемся ближе к своим воротам, а они [крайние защитники] уже находятся впереди. Вот почему они также вносят свой вклад в забитые голы. Так разве они не заслуживают того, чтобы о них тоже заговорили?

Это сложно! Трудно сказать что-то объективное. Это всегда очень субъективно. Но я был бы очень рад, если бы однажды снова поборолся за «Золотой мяч».… И если бы я выиграл его, то это было бы мечтой», – сказал Витинья. 

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?16684 голоса
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: A Bola
logoПСЖ
logoВитинья
logoЗолотой мяч
logoлига 1 Франция
logoКриштиану Роналду
logoНуну Мендеш
logoЛионель Месси
logoАшраф Хакими
logoСборная Португалии по футболу
logoИнтер Майами
logoСборная Аргентины по футболу
logoМЛС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Алаев о награде Галицкому за вклад в футбол: «Медведев предложил учредить премию и первым номинировать Галицкого. Приятно, что все клубы единогласно приняли это решение»
7 минут назад
Эриксен о словах Аморима про худшую команду в истории «МЮ»: «Это совсем не помогло игрокам. Не слишком умно выносить некоторые вещи, это оказывает дополнительное давление»
19 минут назад
«Все равно считаю, что забил я. Видел, что мяч пересек линию». Аршавин о голе Германии, который могут переписать на Кержакова
39 минут назадВидео
Кроос о 48 командах на ЧМ: «Я против. Уровень падает. Увидим много разгромов – это не то, что нравится болельщикам»
54 минуты назад
Чемпионат Италии. «Милан» сыграет с «Вероной», «Наполи» в гостях у «Кремонезе», «Интер» против «Аталанты»
59 минут назад
Роналду 14-й раз в карьере забил 40+ голов за год. Лучший результат – 69 голов в 2013-м
сегодня, 09:50
Кристиан Эриксен: «Футбол изменился: в нем гораздо больше статистики, а самой игре уделяется меньше внимания. Мы теряем игроков со стилем: десяток, фланговых дриблеров»
сегодня, 09:12
Экс-хавбек «Динамо» Киев Алиев: «Газзаев – ноль как тренер! Первый сезон в клубе вылез на багаже Семина. Кубок УЕФА с ЦСКА он выиграл за счет качества футболистов»
сегодня, 08:59
Globe Soccer Awards. Церемония вручения наград начнется в 18:00
сегодня, 08:51
«Реал» не подпишет креативного полузащитника зимой. Алонсо может задействовать Гюлера, Камавинга, Беллингема или Вальверде в роли плеймекера (Marca)
сегодня, 08:49
Ко всем новостям
Последние новости
Уоткинс о 2:1 с «Челси»: «Эмери – тактический гений, он изменил игру. Во 2-м тайме он переставил всех так, что у нас появились дополнительный игрок и пространство»
51 секунду назад
«Милан» – «Верона». Нкунку, Модрич и Пулишич в старте. Онлайн-трансляция начнется в 14:30
14 минут назад
Mundo Deportivo написала, что Роналду хочет перейти в «Интер Майами», чтобы играть с Месси, не дать Лео побить рекорд по голам и позже сниматься в кино. Сегодня в Испании День дурака
19 минут назад
Бушманов о Жедсоне: «Лучший трансфер первой части сезона. Результат «Спартака» неудовлетворительный, но его мастерство на высоком уровне. Классный игрок, это сразу было видно»
40 минут назад
40 ультрас «ПСЖ» арестованы в Париже. Фанаты жгли дымовые шашки и запускали фейерверки, празднуя 6 трофеев клуба в 2025-м
58 минут назад
Спаллетти о Йылдызе: «Я люблю его как сына. Он может перевернуть игру «Ювентуса», понимает важность роли «десятки»
сегодня, 09:49
Вьери о «Наполи»: «Хейлунд потенциально входит в топ-5 форвардов мира. У него есть все, но и Лукаку умеет заставить партнеров хорошо играть. Выбирать будет Конте»
сегодня, 09:29
Слот о первом голе Виртца за «Ливерпуль»: «Он первым поймет, что одного недостаточно. Игроков в основном оценивают по голам и ассистам, но иногда мы забываем, что еще нужно делать»
сегодня, 09:26
Аршавин о рекорде по голам в сборной: «Кержаков трешку Брунею положит, думаю. Они с Дзюбой могут два тайма играть, если не умрут»
сегодня, 09:12
Оздоев считает Мусаева сильнейшим тренером России: «Раньше всегда называл Семака, но в этом году нигде команда не выстроена так, как в «Краснодаре». Они стали машиной»
сегодня, 08:39