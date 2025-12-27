Мендеш запросил у «Фламенго» 5 млн евро чистыми для Филипе Луиса и его штаба, бонусы за трофеи и низкие отступные. Клуб прекратит переговоры с тренером, если тот не снизит требования

«Фламенго» и Филипе Луис не могут договориться из-за запросов тренера.

Жоже Мендеш, агент Филипе Луиса, запросил у «Фламенго » 5 миллионов евро в год «чистыми» для тренера и его штаба, а также бонусы за трофеи, сообщат журналист Вене Казагранде.

Кроме того, португалец хочет включить в контракт невысокую сумму отступных на случай досрочного расторжения, если Филипе Луис получит предложение из-за границы и согласится его принять.

Представитель «Фламенго» заявил Казагранде, что продление на таких условиях невозможно. В качестве плана Б на пост главного тренера бразильский клуб рассматривает Артура Жорже.

Сообщается, что «Фламенго» дал Жорже Мендешу срок до воскресенья, чтобы решить вопрос с продлением контракта Филипе Луиса – либо агент пойдет на уступки, либо клуб поставит точку в переговорах и начнет поиск нового тренера.

Руководство клуба считает , что уже максимально пошло навстречу и что для продолжения сотрудничества уступки должна сделать и другая сторона, чего до сих пор не произошло. Руководство не намерено «исполнять все капризы и становиться на колени» перед специалистом, хотя и считает его приоритетным вариантом.

Во «Фламенго» считают, что даже в Европе Филипе Луис не зарабатывал бы таких денег.

Под руководством бывшего футболиста «Атлетико» Луиса «Фламенго» завоевал Кубок Либертадорес, Кубок и Суперкубок Бразилии, а также сыграл в финале Межконтинетального кубка, где уступил «ПСЖ» (1:1, 1:2 по пенальти).