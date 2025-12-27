Мареска об 1:2 от «Астон Виллы»: «Челси» доминировал, пока не пропустил, и должен был забивать еще 2-3 гола. Мы были очень хороши»

Энцо Мареска прокомментировал поражение от «Астон Виллы».

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвел итоги игры с «Астон Виллой » в 18-м туре АПЛ (1:2).

По ходу матча лондонцы вели со счетом 1:0.

– Я думаю, что в течение часа, пока мы не пропустили, мы доминировали в игре. Мы были очень хороши. К сожалению, после этого ход игры немного изменился. Я думаю, к тому моменту, когда они сравняли счет, мы должны были забивать еще два или три гола.

– Повлияли ли замены «Виллы» в середине второго тайма на ход игры?

– Да, это изменило динамику. Опять же, в первом тайме и в первые 15 минут второго тайма мы должны были забивать больше голов.

– Вы заменили Коула Палмера из-за проблем со здоровьем?

– Нет, я думаю, он очень усердно работал, но немного устал. В целом, он провел хорошую игру.

– Недостаток опыта дорого обошелся «Челси»?

– Если вы проанализируете первый час игры, то поймете, что дело не в опыте. Но потом нам стало трудно. Замены, которые они сделали – Уоткинс, Онана и Санчо – немного улучшили их игру, – сказал Мареска.