Эмери о 2:1: «В 1-м тайме «Челси» играл фантастически, доминировал. «Астон Вилле» нужно было проявить страсть, мы не меняли план на игру»

Унаи Эмери высказался о победе «Астон Виллы» над «Челси».

Главный тренер «Астон Виллы » Унаи Эмери подвел итоги игры с «Челси » в 18-м туре АПЛ (2:1).

«Мы сохраняли тот же план на игру, что и в первом тайме, но в первом тайме они играли фантастически. Они доминировали. Нам было нелегко завладеть мячом.

Мы оборонялись низким блоком, мы обороняемся хорошо. Мы почти не допускали угловых у своих ворот – мы допустили только один угловой, и они забили. Но нам нужно было проявить страсть и постараться сохранить стойкость, и мы говорили об этом после первого тайма в раздевалке».

Об игре Олли Уоткинса

«Он был очень, очень сосредоточен. Придерживаясь плана на игру и выполняя свои задачи, он обычно улучшает свою статистику, и забитые сегодня голы – это фантастика», – сказал Эмери.