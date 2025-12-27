Абрамович нанял «юристов топ-уровня» для работы над делом о замороженных средствах. Экс-владелец «Челси» не выполнит требование Стармера о передаче денег Украине (The Times)
Бывший владелец «Челси» Роман Абрамович готовится к судебному разбирательству по делу о замороженных активах.
Напомним, 17 декабря премьер-министр Великобритании Кир Стармер пригрозил судом Роману Абрамовичу, если деньги от продажи «Челси» не передадут Украине.
«Челси» был продан в мае 2022 года за 2,34 миллиарда фунтов, однако Абрамович не может распоряжаться этими деньгами из-за санкций. Средства заморожены на специальном счете.
Ранее сообщалось, что большую часть от указанной суммы – 1,54 млрд фунтов – составляет задолженность бывшей материнской компании «Челси» Fordstam Limited по кредитам. В отчетах компании нет указаний на готовность Абрамовича списать эти долги.
Общая сумма замороженных активов Абрамовича составляет 5,3 миллиарда фунтов – часть из них не относится к футбольному клубу.
По информации The Times, Абрамович нанял нескольких юристов топ-уровня, которые будут представлять его интересы в судебном разбирательстве. Среди них – Эрик Хершман, который был старшим юридическим советником Дональда Трампа во время его первого срока на посту президента США.
Данное дело не касается ситуации с передачей денег Украине напрямую, но, как считается, может серьезно на нее повлиять.
На прошлой неделе сообщалось, что Абрамович не станет выполнять требование Стармера. Источники, близкие к бизнесмену, настаивали на том, что именно правительство должно соблюдать соглашение, которое было заключено при продаже клуба в мае 2022 года.
По мнению Абрамовича, у него есть веские юридические основания считать, что выручка от продажи «Челси» будет передана на его условиях.