  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Абрамович нанял «юристов топ-уровня» для работы над делом о замороженных средствах. Экс-владелец «Челси» не выполнит требование Стармера о передаче денег Украине (The Times)
80

Абрамович нанял «юристов топ-уровня» для работы над делом о замороженных средствах. Экс-владелец «Челси» не выполнит требование Стармера о передаче денег Украине (The Times)

Роман Абрамович не разрешит передачу денег от продажи «Челси» Украине.

Бывший владелец «Челси» Роман Абрамович готовится к судебному разбирательству по делу о замороженных активах. 

Напомним, 17 декабря премьер-министр Великобритании Кир Стармер пригрозил судом Роману Абрамовичу, если деньги от продажи «Челси» не передадут Украине.

«Челси» был продан в мае 2022 года за 2,34 миллиарда фунтов, однако Абрамович не может распоряжаться этими деньгами из-за санкций. Средства заморожены на специальном счете.

Ранее сообщалось, что большую часть от указанной суммы – 1,54 млрд фунтов – составляет задолженность бывшей материнской компании «Челси» Fordstam Limited по кредитам. В отчетах компании нет указаний на готовность Абрамовича списать эти долги.

Общая сумма замороженных активов Абрамовича составляет 5,3 миллиарда фунтов – часть из них не относится к футбольному клубу.

По информации The Times, Абрамович нанял нескольких юристов топ-уровня, которые будут представлять его интересы в судебном разбирательстве. Среди них – Эрик Хершман, который был старшим юридическим советником Дональда Трампа во время его первого срока на посту президента США.

Данное дело не касается ситуации с передачей денег Украине напрямую, но, как считается, может серьезно на нее повлиять. 

На прошлой неделе сообщалось, что Абрамович не станет выполнять требование Стармера. Источники, близкие к бизнесмену, настаивали на том, что именно правительство должно соблюдать соглашение, которое было заключено при продаже клуба в мае 2022 года.

По мнению Абрамовича, у него есть веские юридические основания считать, что выручка от продажи «Челси» будет передана на его условиях.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?15413 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Алексей Белоус
Кир Стармер
logoРоман Абрамович
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
Политика
logoДональд Трамп
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Левандовски о том, что «Барса» просила его не забивать, чтобы не платить бонус «Баварии»: «Тогда клуб считал каждый евро. Я был в курсе ситуации и задумывался, забивать или нет»
1 минуту назад
Нани встретился с Роналду после матча с дублем Криштиану: «Время навестить старых друзей. Что за игра 👏🏽⚽⚽!»
18 минут назадФото
Кубок Африки. Нигерия победила Тунис, Сенегал сыграл вничью с ДР Конго
21 минуту назад
Гвардиоле не понравилось, что оператор встал на его пути к болельщикам после 2:1 с «Ноттингемом». Тренер «Ман Сити» жестом попросил его уйти в сторону
24 минуты назадФото
«Ювентус» обыграл «Пизу» (2:0) благодаря автоголу Калабрези и мячу Йылдыза
37 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» победил «Пизу», «Милан» сыграет с «Вероной» в воскресенье, «Интер» – с «Аталантой»
38 минут назад
Автор книги о Ямале сравнил его с Мбаппе: «Реализация у Килиана – 22%, у Ламина – 6%, нужно прибавлять. Но его голы сложнее, мало забитых в касание или из простых ситуаций»
43 минуты назад
Эмери не считает «Виллу» претендентом на титул АПЛ, несмотря на 3-е место: «Ливерпуль», «Челси» больше нас претендуют на верхние места. Впереди еще около 20 матчей»
сегодня, 21:16
Райан не заинтересован в переходе в «Зенит», он хочет играть в топ-лигах. «Бавария» контактирует с вингером, «Васко» оценивает его в 50 млн евро (UOL)
сегодня, 21:10
Витинья о шансах полузащитников на «Золотой мяч»: «Не расстроюсь, если не выиграю. Нападающие популярнее, это естественно. За Роналду и Месси мне нравилось наблюдать в детстве»
сегодня, 20:49
Ко всем новостям
Последние новости
У «Арсенала» 4 из 6 последних мячей – автоголы соперников. Столько же было в их предыдущих 182 голах во всех турнирах
13 минут назад
«Ювентус» выиграл 4 матча подряд. Сегодня – 2:0 с «Пизой»
36 минут назад
«Фенербахче» хочет арендовать Фраттези с обязательным выкупом и готов предложить «Интеру» 40 млн евро. «Юве», «Наполи» и «Рома» тоже интересуются хавбеком (SportMediaset)
50 минут назад
«Спартак» поздравил детей из Центра гематологии и онкологии имени Рогачева. Довбня и Дед Мороз вручили каждому ребенку индивидульный подарок
сегодня, 20:55Фото
Мендеш запросил у «Фламенго» 5 млн евро чистыми для Филипе Луиса и его штаба, бонусы за трофеи и низкие отступные. Клуб прекратит переговоры с тренером, если тот не снизит требования
сегодня, 20:29
«Барселона» ищет центрального защитника – есть ли достойные варианты за приемлемую цену? Разбираемся на ВидеоСпортсе’‘
сегодня, 20:25ВидеоСпортс"
Эмери о 2:1: «В 1-м тайме «Челси» играл фантастически, доминировал. «Астон Вилле» нужно было проявить страсть, мы не меняли план на игру»
сегодня, 20:18
Кэш и Камара не сыграют с «Арсеналом» из-за перебора карточек. Игроки «Виллы» поучаствовали в двух голах в победном матче с «канонирами» в начале декабря
сегодня, 19:48
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду разгромил «Аль-Охдуд», «Аль-Иттихад» Бензема победил «Аль-Шабаб»
сегодня, 19:35
Пеп о Шерки после 1+1 с «Ноттингемом»: «Иногда я кричу на него, а иногда хочу расцеловать»
сегодня, 19:11