  У «Челси» 1 победа в 6 последних матчах АПЛ – сегодня 1:2 с «Астон Виллой». Команда Марески отстает от «Арсенала» на 13 очков
У «Челси» 1 победа в 6 последних матчах АПЛ – сегодня 1:2 с «Астон Виллой». Команда Марески отстает от «Арсенала» на 13 очков

Сегодня команда Энцо Марески на своем поле уступила «Астон Вилле» в 18-м туре (1:2). 

Кроме того, у лондонцев лишь две победы в восьми последних играх. 

«Челси» идет на 5-м месте в турнирной таблице, у команды 29 очков, отставание от лидирующего «Арсенала» составляет 13 баллов. 30 декабря «синие» примут «Борнмут» в АПЛ

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoАстон Вилла
logoЭнцо Мареска
