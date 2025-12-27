У «Челси» 1 победа в 6 последних матчах АПЛ – сегодня 1:2 с «Астон Виллой». Команда Марески отстает от «Арсенала» на 13 очков
У «Челси» 1 победа в 6 последних матчах АПЛ.
«Челси» одержал лишь одну победу в шести последних матчах АПЛ.
Сегодня команда Энцо Марески на своем поле уступила «Астон Вилле» в 18-м туре (1:2).
Кроме того, у лондонцев лишь две победы в восьми последних играх.
«Челси» идет на 5-м месте в турнирной таблице, у команды 29 очков, отставание от лидирующего «Арсенала» составляет 13 баллов. 30 декабря «синие» примут «Борнмут» в АПЛ.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
