У «Челси» 1 победа в 6 последних матчах АПЛ – сегодня 1:2 с «Астон Виллой». Команда Марески отстает от «Арсенала» на 13 очков

У «Челси» 1 победа в 6 последних матчах АПЛ.

Сегодня команда Энцо Марески на своем поле уступила «Астон Вилле » в 18-м туре (1:2).

Кроме того, у лондонцев лишь две победы в восьми последних играх.

«Челси» идет на 5-м месте в турнирной таблице, у команды 29 очков, отставание от лидирующего «Арсенала» составляет 13 баллов. 30 декабря «синие» примут «Борнмут» в АПЛ .