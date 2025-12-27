«Арсенал» лидирует в АПЛ после 18 туров. «Ман Сити» отстает на 2 очка, «Астон Вилла» – на 3, «Ливерпуль» – на 10, «Челси» и «МЮ» – на 13
«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ после 18-го тура.
Команда Микеля Артеты набрала 42 очка из 54 возможных и занимает первое место. Вторым идет «Манчестер Сити», отстающий от «канониров» на 2 балла.
На третьей строчке располагается «Астон Вилла» (39 очков), на четвертой – «Ливерпуль» (32). «Челси» и «Манчестер Юнайтед» набрали по 29 очков и занимают 5-е и 6-е места соответственно.
Седьмым идет «Сандерленд» – у него 27 баллов и есть матч в запасе.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
