Пеп о Шерки после 1+1 с «Ноттингемом»: «Иногда я кричу на него, а иногда хочу расцеловать»

Пеп о Шерки: иногда я кричу на него, а иногда хочу расцеловать.

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола рассказал, какие эмоции у него вызывает Райан Шерки .

Хавбек «горожан» сегодня забил гол и отдал ассист в матче с «Ноттингем Форест » (2:1) в АПЛ.

«Иногда я на него кричу, а иногда мне хочется его расцеловать – поэтому у меня к нему двойственное чувство. Я хочу дать ему возможность проявить свой невероятный талант», – сказал Гвардиола.

В текущем сезоне АПЛ на счету Шерки 2 гола и 7 голевых передач в 13 играх. Его статистика – здесь .