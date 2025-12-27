Пеп о Шерки после 1+1 с «Ноттингемом»: «Иногда я кричу на него, а иногда хочу расцеловать»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал, какие эмоции у него вызывает Райан Шерки.
Хавбек «горожан» сегодня забил гол и отдал ассист в матче с «Ноттингем Форест» (2:1) в АПЛ.
«Иногда я на него кричу, а иногда мне хочется его расцеловать – поэтому у меня к нему двойственное чувство. Я хочу дать ему возможность проявить свой невероятный талант», – сказал Гвардиола.
В текущем сезоне АПЛ на счету Шерки 2 гола и 7 голевых передач в 13 играх. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: City Xtra
