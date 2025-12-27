Витинья о «ПСЖ» времен Месси и Неймара: «Я не чувствовал, что мы команда, каждый играл сам по себе. Я ничего не имею против Лео, он один из лучших в истории»

Витинья высказался о проблемах «ПСЖ» времен Месси и Неймара.

Полузащитник «ПСЖ » Витинья рассказал, с какими проблемами столкнулась команда, когда за нее играли Лионель Месси и Неймар .

– В тот год атмосфера в раздевалке была не очень благоприятной. Говорили, что были проблемы с Месси и Неймаром. Что, черт возьми, там происходило?

– Происходило многое, но я предпочитаю не говорить об этом. Но именно поэтому было сложно. Это был год, когда я не чувствовал, что мы команда, когда каждый играл сам по себе, мы были немного потеряны на поле. Я был молод, только что перешел туда. Это было сложно.

– А у тренера даже не было сил, чтобы помочь.…

– Было довольно сложно иметь дело с этой группой игроков.

– Но, по крайней мере, ты не можешь рассказать нам, как, например, вывести Месси из себя…

– Нет, потому что я, очевидно, никогда этого не делал. Я очень уважаю его. Один из лучших в истории. И я ничего, абсолютно ничего не имею против него.

На самом деле, мы сыграли на клубном чемпионате мира, и после матча я обнял его…

– Ситуацию уладили.

– Да, да.

– Даже с Неймаром?

– Да, да. Все в порядке, – сказал Витинья .