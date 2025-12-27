Александр Тихонов о Шевченко: «Болван, не знающий историю. Я за то, чтобы националисты исчезли, надо было Сталину их всех расстрелять. Надо скорее дойти до Киева и закончить все вопросы»
Александр Тихонов: Шевченко – болван, надо было Сталину расстрелять националистов.
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал слова президента УАФ Андрея Шевченко о необходимости отстранить все страны, поддерживающие Россию.
«Это еще раз говорит о том, что он настоящий болван, не знающий историю. Кто такая Украина вообще? Это искусственно созданная страна, причем создана была россиянами.
Я за то, чтобы все эти националисты исчезли. Это Никита Хрущев выпустил их всех и амнистировал, надо было Сталину их всех расстрелять. И сегодня бы мы жили спокойно.
Этот Шевченко, который сказал это, дурак дураком. Я прямо это говорю. Это подчеркивает его нацистский характер. Надо скорее дойти до Киева и закончить все вопросы», – сказал Тихонов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «ВсеПроСпорт»
