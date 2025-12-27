Иско после операции на колене пропустит минимум месяц. Хавбек «Бетиса» сыграл лишь 2 матча в этом сезоне
Иско предстоит новая операция.
Полузащитник «Бетиса» Иско перенесет операцию на колене в понедельник.
Испанец пройдет артроскопию с целью устранения «внутрисуставного повреждения в области хряща».
Игрок получил травму 27 ноября в результате столкновения с партнером по команде Софьяном Амрабатом во время матча Лиги Европы против «Утрехта».
Сообщается, что Иско, проведший в этом сезоне лишь два матча, пропустит еще как минимум месяц.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Betis
