Иско после операции на колене пропустит минимум месяц. Хавбек «Бетиса» сыграл лишь 2 матча в этом сезоне

Иско предстоит новая операция.

Полузащитник «Бетиса » Иско перенесет операцию на колене в понедельник.

Испанец пройдет артроскопию с целью устранения «внутрисуставного повреждения в области хряща».

Игрок получил травму 27 ноября в результате столкновения с партнером по команде Софьяном Амрабатом во время матча Лиги Европы против «Утрехта».

Сообщается, что Иско, проведший в этом сезоне лишь два матча, пропустит еще как минимум месяц.