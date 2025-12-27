Артета о 2:1 с «Брайтоном»: «Арсенал» доминировал как в индивидуальном плане, так и в коллективном. Разница в счете должна была быть гораздо крупнее»

Микель Артета: «Арсенал» доминировал в игре с «Брайтоном».

Главный тренер «Арсенала » Микель Артета высказался о победе над «Брайтоном » в 18-м туре АПЛ (2:1).

– Что думаете об игре?

– Очень доволен игрой, мы доминировали как в индивидуальном плане, так и в коллективном, мы представляли серьезную угрозу и очень довольны этим, но разница в счете должна была быть гораздо крупнее – я имею в виду количество ситуаций, явных моментов, которые мы создавали в ходе игры.

Счет не должен был быть 2:1, но это Премьер-лига. Кажется, они забили первым же ударом, а потом Давиду Райе пришлось сделать еще один сэйв, чтобы удержать счет.

Мне нравится то, что у нас много проблем, с которыми мы справляемся невероятным образом. Вчера мы потеряли Юрриена [Тимбера ], сегодня на разминке мы потеряли Калафьори, Деклану [Райсу] приходится играть на позиции крайнего защитника, и вы видите, какую игру он демонстрирует. Это показывает настрой и желание наших игроков, – сказал Артета.