Редактор Marca: «Мостовой эффектнее Карпина как игрок – творил, забивал красивые мячи. В Валерий проделывал огромную работу, был полезен. Для многих они на одной ступени»
Редактор Marca: Мостовой был эффектнее Карпина как игрок.
Редактор испанского издания Marca Хуан Кастро сравнил футбольные качества Валерия Карпина и Александра Мостового.
– Кто был лучше как футболист – Карпин или Мостовой?
– Сложно сказать. Для многих они на одной ступени. Просто Мостовой был эффектнее Карпина как игрок – творил, забивал красивые мячи. А Карпин проделывал огромную работу, был очень полезен на поле.
К тому же Валерий Карпин – один из самых опытных легионеров в истории Ла Лиги по количеству сыгранных матчей, это нельзя забывать, – сказал Кастро.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?16683 голоса
Да
Нет
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости