Редактор Marca: «Мостовой эффектнее Карпина как игрок – творил, забивал красивые мячи. В Валерий проделывал огромную работу, был полезен. Для многих они на одной ступени»

Редактор испанского издания Marca Хуан Кастро сравнил футбольные качества Валерия Карпина и Александра Мостового.

Кто был лучше как футболист – Карпин или Мостовой?

– Сложно сказать. Для многих они на одной ступени. Просто Мостовой был эффектнее Карпина как игрок – творил, забивал красивые мячи. А Карпин проделывал огромную работу, был очень полезен на поле.

К тому же Валерий Карпин – один из самых опытных легионеров в истории Ла Лиги по количеству сыгранных матчей, это нельзя забывать, – сказал Кастро.

