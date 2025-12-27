Джон Кордоба: «Я счастлив в России, с самого первого дня ко мне все хорошо относятся. Благодарен «Краснодару» и нашим болельщикам»
Кордоба: я счастлив в России.
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба заявил, что он счастлив в России.
«Я счастлив в России, очень рад находиться здесь. С самого первого дня ко мне все очень хорошо относятся. Благодарен клубу и нашим болельщикам.
Сейчас время праздников, хочу провести его с семьей и в кругу своих друзей», – сказал Кордоба.
Кордоба заявил, что готов уйти из «Краснодара» из-за судейства: «Больше так продолжать не могу. Надоело молчать, все равно, что со мной сделают»
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?16683 голоса
Да
Нет
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости