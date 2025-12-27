Джон Кордоба: «Я счастлив в России, с самого первого дня ко мне все хорошо относятся. Благодарен «Краснодару» и нашим болельщикам»

Кордоба: я счастлив в России.

Нападающий «Краснодара » Джон Кордоба заявил, что он счастлив в России.

«Я счастлив в России, очень рад находиться здесь. С самого первого дня ко мне все очень хорошо относятся. Благодарен клубу и нашим болельщикам.

Сейчас время праздников, хочу провести его с семьей и в кругу своих друзей», – сказал Кордоба.

