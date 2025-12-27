Пономарев назвал Касереса из «Динамо» худшим защитником года: «Он не должен играть в футбол. Раньше для меня таким был Бабич из «Спартака», он просто неграмотный»
Владимир Пономарев: Касерес – худший защитник года, он не должен играть в футбол.
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев назвал худшего защитника года в Мир РПЛ.
«Худший защитник года – Касерес. Он меня абсолютно разочаровал. Он не должен играть в футбол.
Раньше для меня таким был Бабич из «Спартака», он просто неграмотный. Они оба играют с колоссальными ошибками и нарушениями. Вот из-за этих ребятишек их команды и находятся внизу, потому что обороны нет», – сказал Пономарев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
