Витинья хотел бы поработать с Гвардиолой: «У них с Энрике похожие стили – та же философия, близкая мне. Но сейчас мне хорошо там, где я есть»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья заявил, что ему было бы интересно поработать под руководством Пепа Гвардиолы, возглавляющего «Манчестер Сити».
– Если бы у вас была возможность выбрать тренера, у которого вы хотели бы поработать, кто бы это был?
– Если быть последовательным, я бы назвал Гвардиолу. Его стиль игры очень похож на стиль Луиса Энрике – это одна и та же философия, близкая и мне. Поэтому мне было бы очень интересно узнать, каково это – работать под его руководством.
Но сейчас мне очень хорошо там, где я нахожусь. Мне нравится быть там, где я есть, и мне нравится тренер, с которым я работаю. Это важно сказать, – заявил Витинья.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: A Bola
