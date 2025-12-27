Слот о 2:1 с «Вулверхэмптоном»: «Я рад, потому что в футболе главное – результат. Виртц забьет гораздо больше голов, он многое сделал для нас»

Арне Слот: Виртц забьет за «Ливерпуль» гораздо больше голов.

Главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот подвел итоги игры с «Вулверхэмптоном » в 18-м туре АПЛ (2:1).

«Я рад, потому что в футболе главное – результат. В этом сезоне мы часто играли хорошо, но не добивались результатов. Конечный результат – победа – это то, что мне нравится.

Есть положительные моменты, которые нужно учитывать. Мне пришлось выпустить Конора Брэдли и Коди Гакпо , которые на этой неделе почти не тренировались. Все равно победа – это позитив».

О первом голе Флориана Виртца за клуб

«Команда видела, как много он уже сделал для нас, создавая моменты и будучи так близок к голу. Все в футболе знают, что говорят о тебе. Он продолжит в том же духе и забьет за нас гораздо больше голов, чем один. Я думаю, Флориан сегодня сделал больше, чем просто забил».

О том, что на поле вышли два сына Диогу Жоты

«Трогательных моментов было уже много. Наши болельщики в каждой игре проявляли величайшее уважение к его семье, как и болельщики других клубов. Сегодня мы наблюдали то же самое. Еще один особенный момент для нас, а также для его жены и детей», – сказал Слот.