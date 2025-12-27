Виртц о первом голе за «Ливерпуль»: «Был уверен, что забью рано или поздно. Хотелось бы пораньше, но как есть. Надеюсь, продолжу в том же духе»
Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц высказался о своем первом голе за клуб – в 23-м матче.
Немец отличился в игре с «Вулверхэмптоном» (2:1) в 18-м туре АПЛ.
«Отличные ощущения, особенно при полном стадионе. Я очень счастлив.
Я был уверен, что рано или поздно забью. Хотел начать забивать и отдавать передачи раньше, но все сложилось так, как сложилось, и это нужно принять. Я знаю, что это придет, и стараюсь продолжать в том же духе.
Мы провели блестящий первый тайм. Немного отпустили игру, но сумели вернуться. Все работали с полной отдачей. В последние 20 минут мы немного усложнили себе жизнь. Не могу объяснить почему – нам нужно это исправить.
Именно так мы и хотим играть. Мы хотим быть на вершине таблицы. Начало сезона было для нас непростым, но мы прибавляем и набираем очки», – сказал Виртц.