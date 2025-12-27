Роналду после дубля и 3:0 с «Аль-Охдудом»: «Упорный труд – это путь к успеху!»
Криштиану Роналду: упорный труд – это путь к успеху.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал пост после победы над «Аль-Охдудом».
Клуб из Эр-Рияда выиграл матч 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии со счетом 3:0. Португальский нападающий сделал дубль.
«Упорный труд – это путь к успеху!» – написал Роналду после игры.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?16679 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Криштиану Роналду
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости