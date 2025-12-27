«Аль-Наср» Роналду выиграл все 10 матчей сезона в саудовской лиге и лидирует с отрывом в 4 очка
«Аль-Наср» лидирует с отрывом в саудовской лиге после 10 матчей.
«Аль-Наср» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии после 10 матчей.
Команда, за которую выступает Криштиану Роналду, выиграла во всех матчах и опережает идущий следом «Аль-Хилаль» на 4 балла.
Сегодня «Аль-Наср» разгромил «Аль-Охдуд» (3:0) в игре чемпионата.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
