«Аль-Наср» Роналду выиграл все 10 матчей сезона в саудовской лиге и лидирует с отрывом в 4 очка

«Аль-Наср» лидирует с отрывом в саудовской лиге после 10 матчей.

«Аль-Наср » возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии после 10 матчей. Команда, за которую выступает Криштиану Роналду , выиграла во всех матчах и опережает идущий следом «Аль-Хилаль » на 4 балла. Сегодня «Аль-Наср» разгромил «Аль-Охдуд » (3:0) в игре чемпионата.