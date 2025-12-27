Тренер женской «Валенсии Б» Мартин и трое его детей погибли в результате кораблекрушения в Индонезии – волны были выше 2 метров. Власти заявили о метеорологической аномалии
Тренер женской команды «Валенсия Б» Фернандо Мартин и трое его детей погибли в результате кораблекрушения.
Инцидент произошел в Индонезии в пятницу. По предварительным данным, судно KM Putri Sakinah попало в шторм – высота волн превышала два метра, – из-за чего у него отказал двигатель.
«Произошла непредсказуемая погодная аномалия в виде больших волн, которая продолжалась в течение короткого периода времени и привела к тому, что судно затонуло», – пояснил Стефанус Рисдиянто, глава администрации порта Лабуан-Баджо III класса.
По данным индонезийских властей, судно отправилось с острова Комодо в подходящих для мореходства условиях, а Агентство метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG) прогнозировало волны высотой в полметра. Однако во время рейса произошла метеорологическая аномалия.
Всего на борту находились 11 человек, включая членов экипажа, экскурсоводов, пассажиров и иностранных туристов. Семеро из них были спасены, в том числе жена и еще одна дочь Мартина.
Соболезнования в связи с трагедией выразили Ла Лига, «Реал», «Леванте» и другие клубы.