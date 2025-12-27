«Спартаку» нужен такой капитан, как Аленичев, Глушаков. Зобнину до них еще далеко, но как старший товарищ он подходит». Экс-врач «Спартака» Лю о продлении хавбека

Зобнину далеко до таких капитанов, как Аленичев, Глушаков, считает Хуншен.

Бывший врач «Спартака » Лю Хуншэнь высказался о продлении контракта Романа Зобнина с клубом до 2027 года.

«Ну, я думаю, что он важное лицо. Его в «Спартак» приглашал Аленичев из «Динамо», а «Динамо» получило Александра Зотова, двух человек тогда обменяли. Я считаю, что его правильно продлили, «Спартаку» нужен старший товарищ для новичков в клубе, команда будет за него держаться.

То, что он капитан, это другое дело, а как старшего товарища его нужно было продлить. Его качества нужны команде, а капитан «Спартаку» нужен такой, как Аленичев , как Глушаков . Зобнину до этого еще далеко. Потому что они могли отвечать за команду и помогать ребятам, и их вся команда уважала. Но как старший товарищ Зобнин подходит.

Получается, что его игровые качества не столь важны, а важнее его лидерские качества. Потому что всех новичков нужно контролировать, Зобнин мало играл, потому что у него возраст уже, конечно, ему тяжело. Может ли Зобнин закончить карьеру в «Спартаке»? Да, может, так еще лучше. После этого контракта ему трудно будет попасть в чужую команду, и «Спартак» может стать для него последней командой.

Я его уважаю. Это может быть его последний контракт в карьере. А дальше он может остаться, чтобы в команде мог помогать, например, стать помощником тренера», – сказал Хуншэнь.