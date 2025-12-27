  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барса» может продлить контракт Кристенсена на год. Лапорта не хочет бросать игрока, получившего травму «крестов»
32

«Барса» может продлить контракт Кристенсена на год. Лапорта не хочет бросать игрока, получившего травму «крестов»

«Барса» может продлить контракт с Кристенсеном на фоне травмы «крестов».

По информации Catalunya Radio, президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассматривает возможность продления контракта с Андресом Кристенсеном. 

Нынешнее соглашение защитника истекает следующим летом. Неделю назад у датчанина был диагностирован частичный разрыв передней крестообразной связки, он выбыл на несколько месяцев.

Утверждается, что футболист был сильно подавлен эмоционально, узнав результаты обследования. Так Лапорта решил поддержать игрока, чтобы не оставлять его без контракта сразу после восстановления. Клуб может предложить Андреасу краткосрочный контракт со снижением зарплаты – возможно, еще на один сезон.

Отметим, что в прошлом сезоне Кристенсен принял участие всего в шести матчах из-за проблем с ахилловым сухожилием. В текущем сезоне он провел на поле 513 минут.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?16678 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoБарселона
logoЖоан Лапорта
logoЛа Лига
logoАндреас Кристенсен
возможные трансферы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Левандовски о контракте с «Барселоной»: «У меня еще есть время принять решение. Не знаю, где хочу играть и в каком направлении двигаться, но давления нет»
вчера, 07:24
Левандовски о возможном сокращении зарплаты в «Барсе»: «Не могу сказать, что соглашусь, если клуб сделает мне предложение. Я наслаждаюсь каждым матчем»
вчера, 03:57
Главные новости
Эриксен о словах Аморима про худшую команду в истории «МЮ»: «Это совсем не помогло игрокам. Не слишком умно выносить некоторые вещи, это оказывает дополнительное давление»
17 минут назад
«Все равно считаю, что забил я. Видел, что мяч пересек линию». Аршавин о голе Германии, который могут переписать на Кержакова
37 минут назадВидео
Кроос о 48 командах на ЧМ: «Я против. Уровень падает. Увидим много разгромов – это не то, что нравится болельщикам»
52 минуты назад
Чемпионат Италии. «Милан» сыграет с «Вероной», «Наполи» в гостях у «Кремонезе», «Интер» против «Аталанты»
57 минут назад
Роналду 14-й раз в карьере забил 40+ голов за год. Лучший результат – 69 голов в 2013-м
сегодня, 09:50
Кристиан Эриксен: «Футбол изменился: в нем гораздо больше статистики, а самой игре уделяется меньше внимания. Мы теряем игроков со стилем: десяток, фланговых дриблеров»
сегодня, 09:12
Экс-хавбек «Динамо» Киев Алиев: «Газзаев – ноль как тренер! Первый сезон в клубе вылез на багаже Семина. Кубок УЕФА с ЦСКА он выиграл за счет качества футболистов»
сегодня, 08:59
Globe Soccer Awards. Церемония вручения наград начнется в 18:00
сегодня, 08:51
«Реал» не подпишет креативного полузащитника зимой. Алонсо может задействовать Гюлера, Камавинга, Беллингема или Вальверде в роли плеймекера (Marca)
сегодня, 08:49
Роналду забил 40 голов в 2025-м. Криштиану отреагировал: «40 голов в 40 лет 🧑‍🦳😂»
сегодня, 08:30Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Алаев о награде Галицкому за вклад в футбол: «Медведев предложил учредить премию и первым номинировать Галицкого. Приятно, что все клубы единогласно приняли это решение»
5 минут назад
«Милан» – «Верона». Нкунку, Модрич и Пулишич в старте. Онлайн-трансляция начнется в 14:30
12 минут назад
Mundo Deportivo написала, что Роналду хочет перейти в «Интер Майами», чтобы играть с Месси, не дать Лео побить рекорд по голам и позже сниматься в кино. Сегодня в Испании День дурака
17 минут назад
Бушманов о Жедсоне: «Лучший трансфер первой части сезона. Результат «Спартака» неудовлетворительный, но его мастерство на высоком уровне. Классный игрок, это сразу было видно»
38 минут назад
40 ультрас «ПСЖ» арестованы в Париже. Фанаты жгли дымовые шашки и запускали фейерверки, празднуя 6 трофеев клуба в 2025-м
56 минут назад
Спаллетти о Йылдызе: «Я люблю его как сына. Он может перевернуть игру «Ювентуса», понимает важность роли «десятки»
сегодня, 09:49
Вьери о «Наполи»: «Хейлунд потенциально входит в топ-5 форвардов мира. У него есть все, но и Лукаку умеет заставить партнеров хорошо играть. Выбирать будет Конте»
сегодня, 09:29
Слот о первом голе Виртца за «Ливерпуль»: «Он первым поймет, что одного недостаточно. Игроков в основном оценивают по голам и ассистам, но иногда мы забываем, что еще нужно делать»
сегодня, 09:26
Аршавин о рекорде по голам в сборной: «Кержаков трешку Брунею положит, думаю. Они с Дзюбой могут два тайма играть, если не умрут»
сегодня, 09:12
Оздоев считает Мусаева сильнейшим тренером России: «Раньше всегда называл Семака, но в этом году нигде команда не выстроена так, как в «Краснодаре». Они стали машиной»
сегодня, 08:39