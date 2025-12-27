«Барса» может продлить контракт Кристенсена на год. Лапорта не хочет бросать игрока, получившего травму «крестов»

«Барса» может продлить контракт с Кристенсеном на фоне травмы «крестов».

По информации Catalunya Radio, президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассматривает возможность продления контракта с Андресом Кристенсеном.

Нынешнее соглашение защитника истекает следующим летом. Неделю назад у датчанина был диагностирован частичный разрыв передней крестообразной связки, он выбыл на несколько месяцев.

Утверждается, что футболист был сильно подавлен эмоционально, узнав результаты обследования. Так Лапорта решил поддержать игрока, чтобы не оставлять его без контракта сразу после восстановления. Клуб может предложить Андреасу краткосрочный контракт со снижением зарплаты – возможно, еще на один сезон.

Отметим, что в прошлом сезоне Кристенсен принял участие всего в шести матчах из-за проблем с ахилловым сухожилием. В текущем сезоне он провел на поле 513 минут.