Воспитанник ЦСКА Адамс устроил несколько драк, прежде чем попал в больницу с пулевым ранением. Лайонел отказался писать заявление в полицию («Mash на спорте»)

Лайонел Адамс устроил несколько драк, прежде чем попал в больницу.

Стали известны новые подробности об инциденте с участием Лайонела Адамса .

Напомним, воспитанник ЦСКА получил пулевое ранение бедра и рваную рану губы в результате конфликта в ночном клубе в Подмосковье.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на телеграм-канал «Mash на спорте», Адамс приехал в гости к бывшему игроку ялтинского «Рубина» Тимуру Магомедову. После употребления алкогольных напитков они вышли на улицу, где поскандалили и подрались с неизвестными.

Драку попытался разнять проезжавший мимо водитель, но на него тоже напали. В итоге шофер вытащил травматический пистолет и начал отстреливаться, чтобы уехать. После этого спортсмены зашли в бар, где произошла еще одна драка.

Отмечается, что Адамс отказался писать заявление в полицию и снимать побои, несмотря на ранения.

В 2024 году Лайонел выступал за «Шахтер» из Караганды . Сейчас он находится в статусе свободного агента.