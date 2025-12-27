Морган о дубле Роналду: «Он никогда не перестает забивать. Можно спорить о том, кто является величайшим футболистом, но насчет величайшего бомбардира нет сомнений»

Пирс Морган отреагировал на дубль Криштиану Роналду.

Телеведущий Пирс Морган высказался о дубле Криштиану Роналду в матче чемпионата Саудовской Аравии.

Нападающий «Аль-Насра » забил два гола в ворота «Аль-Охдуда » в 11-м туре саудовской лиги (2:0, второй тайм).

«Он никогда не перестает забивать. В любой точке мира, за любую команду.

Можно спорить о том, кто является величайшим футболистом в истории, но нет никаких сомнений в том, кто является величайшим и самым неутомимым бомбардиром в истории футбола. Это Криштиану», – написал Морган.