  • Семеньо хочет перейти в «Сити» до 1 января. «Борнмут», возможно, решит оставить вингера на матчи с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом»
Семеньо хочет перейти в «Сити» до 1 января. «Борнмут», возможно, решит оставить вингера на матчи с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом»

Антуан Семеньо хочет, чтобы переход в «Манчестер Сити» был завершен к 1 января, сообщает журналист BBC Сами Мокбель.

«Борнмут», возможно, захочет оставить вингера на матчи против «Арсенала» и «Тоттенхэма» до 10 января – крайний срок действия отступных в 65 млн фунтов. 

Однако сам игрок настроен на быстрое завершение сделки. Ожидается, что формальные шаги будут предприняты в ближайшие 48 часов.

Семеньо предпочитает перейти в «Ман Сити», несмотря на интерес «МЮ» и «Ливерпуля». Вингер хочет выигрывать трофеи

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Сами Мокбеля в Х
Комментарии
