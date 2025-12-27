Семеньо хочет перейти в «Сити» до 1 января. «Борнмут», возможно, решит оставить вингера на матчи с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом»
Семеньо хочет перейти в «Сити» до 1 января.
Антуан Семеньо хочет, чтобы переход в «Манчестер Сити» был завершен к 1 января, сообщает журналист BBC Сами Мокбель.
«Борнмут», возможно, захочет оставить вингера на матчи против «Арсенала» и «Тоттенхэма» до 10 января – крайний срок действия отступных в 65 млн фунтов.
Однако сам игрок настроен на быстрое завершение сделки. Ожидается, что формальные шаги будут предприняты в ближайшие 48 часов.
Статистику 25-летнего игрока сборной Ганы можно увидеть здесь.
Семеньо предпочитает перейти в «Ман Сити», несмотря на интерес «МЮ» и «Ливерпуля». Вингер хочет выигрывать трофеи
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Сами Мокбеля в Х
