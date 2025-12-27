Семеньо хочет перейти в «Сити» до 1 января. «Борнмут», возможно, решит оставить вингера на матчи с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом»

Семеньо хочет перейти в «Сити» до 1 января.

Антуан Семеньо хочет, чтобы переход в «Манчестер Сити » был завершен к 1 января, сообщает журналист BBC Сами Мокбель.

«Борнмут », возможно, захочет оставить вингера на матчи против «Арсенала» и «Тоттенхэма» до 10 января – крайний срок действия отступных в 65 млн фунтов.

Однако сам игрок настроен на быстрое завершение сделки. Ожидается, что формальные шаги будут предприняты в ближайшие 48 часов.

Статистику 25-летнего игрока сборной Ганы можно увидеть здесь .

Семеньо предпочитает перейти в «Ман Сити», несмотря на интерес «МЮ» и «Ливерпуля». Вингер хочет выигрывать трофеи