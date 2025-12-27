  • Спортс
  • Витинья о призе лучшему игроку Межконтинентального кубка: «Я бы отдал его Сафонову, но у него уже была награда игроку матча. Раньше мне приходилось делать гораздо больше, чтобы меня заметили»
10

Витинья заявил, что отдал бы Сафонову приз лучшего игрока Межконтинентального кубка.

Полузащитник «ПСЖ» Витинья прокомментировал получения приза лучшему игроку Межконтинентального кубка. 

Парижский клуб завоевал трофей, победив «Фламенго» в финале (1:1, пен. 2:1). Российский вратарь Матвей Сафонов, отразивший 4 удара подряд в серии пенальти, был признан лучшим игроком этого матча, а португальский хавбек получил приз лучшему игроку турнира. 

– Я не хочу, чтобы ты неправильно понял мой вопрос, потому что я не имею в виду ничего плохого, но часто бывает, что игроки получают награду лучшему игроку в определенном матче просто из-за своего имени. Иногда они даже не являются лучшими игроками, но в конечном итоге выигрывают. Я не говорю, что такое произошло и с тобой, но Витинья в итоге стал лучшим игроком Межконтинентального кубка… Чувствуешь ли ты, что тоже начинаешь достигать того уровня, когда иногда тебе не нужно выкладываться на 200%, потому что, выкладываясь примерно на 80%, ты уже можешь немного повысить свою оценку в глазах тех, кто анализирует игру?

– Думаю, да. Честно говоря, мне всегда этого не хватало. Чего не хватало раньше, возможно, сейчас есть в избытке.

Я никогда не ставлю под сомнение индивидуальные награды. Я очень рад этому, но это и правда было немного странно, потому что Сафонов отразил четыре пенальти и стал лучшим игроком матча, а я сыграл в том же матче и стал лучшим игроком турнира.

Но я рад этому. Я благодарен. В прошлом году был момент, когда я получил приз лучшему игроку матча и отдал его Джиджо Доннарумме, потому что это было совершенно очевидно. Дело не в том, что я провел плохую игру, я был хорош, но он был очень, очень хорош. Это было в гостях у «Арсенала», и это был позитивный момент для него, потому что он почти никогда не получал награды лучшему игроку матча.

Когда побеждает такая команда, как наша, индивидуальные призы почти всегда выигрывают полевые игроки, нападающие, один-два полузащитника. При необходимости я бы отдал эту награду Сафонову, но у него уже была награда лучшему игроку матча, поэтому я оставил свой приз себе.

Но да, это правда, что раньше мне нужно было делать гораздо больше, чтобы меня заметили, а теперь внимание уже в какой-то степени приковано ко мне. Это позитивно, но это может быть и негативно. Я должен соответствовать ожиданиям, когда это возможно, потому что сейчас от меня ожидают многого. Ожидания больше не занижены, они высоки, и мне нужно поддерживать этот уровень, – сказал Витинья

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: A Bola
