«Реал» ищет креативного полузащитника после ухода Модрича. Гюлер и Беллингем не убеждают в этой роли, клуб мечтает о Витинье, но это почти нереально (Хорхе Пикон)

«Реал» ищет креативного полузащитника после ухода Модрича.

Как пишет журналист Хорхе Пикон, в «Реале » отчетливо понимают необходимость в подписании креативного полузащитника после ухода Луки Модрича в «Милан». Клуб целенаправленно искал замену хорвату еще в прошлом сезоне.

«Ряд факторов помешал осуществить трансфер. Во-первых, не нашлось игрока, который соответствовал бы требованиям как с футбольной, так и с финансовой точки зрения. Качественные футболисты стоили слишком дорого, а более доступные молодые игроки не убедили клуб. Ни один профиль не прошел все строгие критерии, и было принято решение усилить другие позиции.

Считалось, что нехватку креатива можно компенсировать двумя конкретными именами. Первый – Арда Гюлер , который ярко проявил себя в концовке прошлого сезона, однако в этом году стало очевидно, что ему еще предстоит долгий путь, чтобы закрепиться на этой позиции. Второй – Джуд Беллингем , от которого ожидали возвращения к роли организатора игры, которую он исполнял в дортмундской «Боруссии». Однако этот процесс не дал результата из-за тактического дисбаланса команды и потому, что англичанин проявил себя как футболист, нацеленный прежде всего на завершение атак и забитые голы», – написал Пикон.

По словам журналиста, главной «мечтой» «Реала» остается Витинья из «ПСЖ », но осуществить этот трансфер на данный момент практически нереально. Португалец также не единственный кандидат в списке «Мадрида».